وقف أعمال الصيانة.. الكهرباء تعلن استعداداتها للانتخابات الرئاسية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية.

وكشفت الوزارة، في بيان، الخميس، بعض الإجراءات التي تم اتخاذها وفي مقدمتها الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة في نطاق المحافظات المصرية مع وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات بالإضافة إلى الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة.

وأكدت "الكهرباء" وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.

يأتي ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

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