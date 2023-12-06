ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم

كتب- محمد شاكر

تصوير- محمد معروف

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم، بدورتها العاشرة، أسماء الفائزين، بالجوائز في فرعي الشعر العامي والنقد

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: أحمد الشمسي عن ديوان "لكنه مش شايف أمل"، سعيد سلامة عن ديوان "خطر"، وخلف جابر عن ديوان "السيرة المنسية لفلان"، ومحمد خير عن ديوان "أشياء بتسقط من جيوب الملل"، ومحمود وجيه عن ديوان "آخر معجزة للرقص"، ومحمد موسى عن ديوان "قبل ما نتحول زومبي"، ومحمد الشهاوي عن ديوان "قبل ما يكتمل الرحيل"، وهناء أبوصيف عن ديوان "فصوص من سكري الشفاف"، ومحمود عزت عن ديوان "قطط الكهوف".

وفي فرع النقد فاز محمد علي عزب عن "الشعر العامي العربي وقضايا المصطلح".

يشار إلى أن أحمد فؤاد نجم، (1929- 2013) أحد أهم شعراء العامية فى مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز فى الفن والشعر العربى ولُقب بالفاجومى المصرى وبسبب ذلك سجن عدة مرات.

ويترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع الشيخ إمام، وهو ملحن ومغن حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفى عام 2007 اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.