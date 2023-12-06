الطيران المدني: جار التحقيق في حريق مخزن تابع لشركة بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:



أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه يجرى التحقيق من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات حدوث حريق في مبنى داخل مطار القاهرة.



وقال مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي: شركة ميناء القاهرة الجوي تتبع أعلى معايير الحماية والأمن والسلامة في جميع مباني الركاب بالمطار والمباني الملحقة، واستخدام أحدث أجهزة وأنظمة الحماية المدنية بما يكفل التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الطيران المدني على خلفية وقوع حريق بأحد المخازن التابعة لشركة شحن تحت الإنشاء والتجهيز بمطار القاهرة الدولي، حيث تمكنت على الفور عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالسيطرة على الحريق وقت حدوثه في الحال، وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.