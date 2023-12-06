وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

كتب- عمر كامل:

حث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الحالي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري في شهر نوفمبر الماضي، قد أهاب بالمجتمع الأكاديمي بالمشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ونظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

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