رئيس هيئة "سلامة الغذاء" يستقبل الملحق التجاري بسفارة السعودية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنور عايض بن حصوصه، الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة، لا سيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لاستمرار حركة التبادل التجاري وزيادة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات الغذائية والزراعية بين البلدين.

وأشار إلى أن الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين، وكذا العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي تمثل أساسًا لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة، مؤكدًا على دور الهيئة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العربية والعالمية.

وأوضح الهوبي أن السوق السعودي يعد واحدًا من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.

ومن جانبه، أشاد "بن حصوصه" بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية في زيادة تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية في الأسواق السعودية، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة زيادة معدلات التجارة البينية في المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات الغذائية بين كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.