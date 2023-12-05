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BBC

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

11:06 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

السلع التموينية تتعاقد على شراء قمح أرشيفية

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القاهرة - أ ش أ:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية، على شراء على 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، منوه بأن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية.

وأضافت أن الكمية تتضمن أيضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوما فترة شحن من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024.

السلع التموينية قمح روسي وأوكراني التعاقد علي شراء قمح روسي

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