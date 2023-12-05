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الانتخابات الرئاسية 2024..ننشر خريطة لجان الوافدين بمحافظة القاهرة

11:23 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة خريطة أماكن وعناوين لجان الوافدين بالمحافظة الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام تشمل 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وكانت محافظة القاهرة نظمت مؤتمرًا للعاملين بالديوان العام والأحياء تحت شعار "مُشارك" تناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحق المواطن في ممارسة دوره لاختيار مستقبله الذي كفله له الدستور.

وتم خلال المؤتمر، تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.

الانتخابات الرئاسية خريطة لجان الوافدين محافظة القاهرة

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