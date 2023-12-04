رئيس الوزراء: نولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي وخاصة بمنطقة غرب القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، لاسيما في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، منوها إلى أن هذه المنطقة تشهد تطويرًا غير مسبوق فيما يتعلق بالبنية التحتية، فضلا عما شهده مطار "سفنكس" الدولي من أعمال توسعة وتطوير، وتم تشغيله.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "بالم هيلز للتعمير" وشركة "ماريوت الدولية" للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية "الريتز كارلتون بالم هيلز" في منطقة غرب القاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيما وقع الاتفاقية كل من: رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز" ياسين منصور، ونائب رئيس مجموعة "ماريوت" شمال إفريقيا والشرق الأوسط شادي حسن.

وقال ياسين منصور، على هامش التوقيع، إنه "وفقا لهذه الاتفاقية، تتعاون شركة "بالم هيلز" و"ماريوت" الدولية لجلب العلامة التجارية "الريتز-كارلتون" إلى منطقة غرب القاهرة من خلال تطوير فندق فاخر من المتوقع افتتاحه في عام 2027"، موضحا أن الفندق سيضم 150 غرفة و50 شقة فندقية، وسيجلب خدمة "الريتز- كارلتون" الأسطورية والتصميم الفريد إلى موقع "بالم هيلز أكتوبر" الفريد في غرب القاهرة".

وبين أن استثمارات المشروع تبلغ أربعة مليارات جنيه، كما يوظف 600 فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة، وحوالي 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، مضيفا: "انضمام "الريتز- كارلتون" إلينا يعد إنجازاً مهما يتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية لتشجيع القطاع السياحي وتطوير عروض القطاع العقاري في مصر، كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية في مجتمعات "بالم هيلز" ورفع قيمتها العقارية".

وأكد أنه من خلال التعاون مع "الريتز-كارلتون" سيتم تقديم تجربة ذات مستوى عالمي لا مثيل لها تُعيد تعريف مفهوم الفخامة، وترسم معايير جديدة للرفاهية في مشروع "بالم أكتوبر"، منوها بأن الفندق سيضم مرافق عصرية متكاملة، منها: خمسة مطاعم، وصالات رياضية، وحمامات سباحة، وناد للأطفال، بالإضافة إلى قاعات مُجهّزة بأحدث التقنيات لاستضافة المناسبات والفعاليات المتنوعة.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "ماريوت" الدولية في الشرق الأوسط سانديب واليا "يسعدنا التعاون مع شركة "بالم هيلز" للتعمير لنقدّم مستوى لم يسبق له مثيل من الأناقة والفخامة في غرب القاهرة".

وأضاف: "تُعد القاهرة وجهة سياحية عالمية غنية عن التعريف، وعليها إقبال كبير بفضل معالمها التاريخية والثقافية الخالدة، لذا نواصل دوما البحث عن فرص واعدة لتوسيع حضور علاماتنا المرموقة في مصر وغيرها من الوجهات المفضلة لدى عملائنا".

تجدر الإشارة إلى أن فندق "الريتز-كارلتون بالم هيلز" يقع بجوار مشروع "بالم أكتوبر"، الذي يشمل مناطق سكنية وتجاريّة ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 45 فدانا.