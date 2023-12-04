بعد زيادة العدوى.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا حالياً وموعد تراجع الإصابات؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن أكثر الفيروسات انتشارًا في الفترة الراهنة، بعدما تزايدت الشكاوى مؤخرًا من انتشار فيروس يتسبب في انتشار الإصابات بأعراض مختلفة تشبه أعراض البرد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرجع مسؤولون ومتخصصون ذلك إلى ما نشهده من فترة تقلبات جوية خاصة في فصل الخريف الذي تعد الأجواء فيه مُهيأة لانتشار الفيروسات التنفسية.

وقال الحداد في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "الزيادة الراهنة في معدل انتشار الفيروسات التنفسية أمر طبيعي، وتعتبر ذات المعدل في هذا الوقت من كل عام، ومن ثم فهذا ليس بالشيئ الجديد".

ولفت إلى أن الإنفلونزا الموسمية هي أكثر فيروس تنفسي منتشر هذه الفترة، من بين العديد من الفيروسات التنفسية الأخرى.

وسبق أن حددت وزارة الصحة والسكان، الفيروسات المنتشرة حالياً، والتي تشمل:

* مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

* الإنفلونزا

* الفيروس المخلوي التنفسي

* فيروس كورونا المستجد

* فيروس نظير الإنفلونزا

* الفيروس الغدي

* فيروس ابشتاين بار

وتتشارك جميع تلك الفيروسات في أعراضها، والتي تشمل: العطس، الحمى الخفيفة، الصداع، التهاب الحلق، آلام العضلات، انخفاض الشهية.

موعد استقرار الوضع الوبائي

وأوضح مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه من المتوقع أن يستقر المنحنى الوبائي بانخفاض الإصابات "مع زيادة برودة الجو واستقرار درجات الحرارة لأننا لا نزال في فترة الخريف"، متوقعًا أن يكون ذلك منتصف يناير المقبل.

وتابع: الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لايمكن القضاء عليها نهائيا، فى هذا العام تنتشر الانفلوانزا الموسمية، وهو قد يكون خطير على الأطفال مرضى ضعف المناعة وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالي لابد من الحصول على لقاح الإنفلوانزا".

ما هي مجموعة "فيروسات الشتاء"؟

* مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses: هو جنس فيروسات من عائلة الفيروسات البيكورناوية وهو المسبب الرئيسي للزكام الفيروس الأنفي وهو السبب السائد للزكام، وهو أحد أكثر الأمراض شُيُوعًا بين الناس.

* الإنفلونزا: الإنفلونزا هي عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي. وهي تحدث بسبب أحد الفيروسات. يختلف هذا النوع من الإنفلونزا عن فيروسات "إنفلونزا" المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.

* الفيروس المخلوي التنفسي: يُعدُّ الفيروس المخلوي أحد الأسباب الشائعة بكثرة لحالات العدوى التَّنفُّسيَّة عند الرُّضَّع والأطفال الصغار، وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام. عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

* فيروس كورونا المستجد: تظهر أعراض تنفسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على معظم من يصابون بعدوى الفيروس ويتعافون دون الحاجة إلى تدخل علاجي خاص. غير أن بعض من يصابون بالعدوى تظهر عليهم أعراض شديدة ويحتاجون إلى العناية الطبية.

* فيروس نظير الإنفلونزا: فيروس نظير الإنفلونزا هو فيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات الإنفلونزا البشرية، ويصنف هذا الفيروس إلى خمس مجموعات رئيسية، كل منها لها أعراض مختلفة.

* الفيروس الغدي: تختلف أعراض الإصابة بالفيروسات الغدية حسب مكان الإصابة، ففي حال إصابة الفيروس للجهاز التنفسي تظهر الأعراض التالية: حمى، التهاب البلعوم، سعال، قشعريرة، سيلان.

* فيروس ابشتاين بار: من أكثر الفيروسات التي تصيب البشر، وقد يسبب فيروس إبشتاين-بار مرضًا أخطر بدرجة كبيرة لدى الأشخاص الذين لديهم قصور في الجهاز المناعي.

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