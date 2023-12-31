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BBC

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

10:30 م الأحد 31 ديسمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، إن طقس الساعات المقبلة يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت، يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء الاثنين على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ -دمياط) وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.

وتابعت: " كما يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا علي مناطق الجمهورية :-
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية
- السواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية
- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية
- شمال الصعيد ٢١ درجة مئوية
- جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية
- تظل الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الشبورة الأرصاد درجات الحرارة الطقس الأمطار

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار
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