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الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة في قطاع غزة

09:46 م الأحد 31 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انتشارًا كبيرًا للأوبئة والأمراض المزمنة في العديد من المناطق.

وأضاف "حنجل"، خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن المنظومة الطبية في غزة منهارة بعد خروج عدد كبير منها عن الخدمة، موضحا أن القطاع يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى والمصابين بالقطاع.

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الهلال الأحمر الفلسطيني الأمراض غزة حرب غزة

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