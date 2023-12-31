تجديد تكليف السيد عبد المجيد رئيساً للإدارة المركزية للمساجد والقرآن بالأوقاف



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، تجديد تكليف الشيخ السيد محمد السيد عبد المجيد الرمادي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة.

في الوقت نفسه، يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، غدا، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية من مسئولي وزارتي الأوقاف والصحة على مستوى الجمهورية؛ لبحث عدد من القضايا المشتركة في التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، بأكاديمية الأوقاف الدولية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.