برلماني يثمن المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج وذلك لليوم الثالث على التوالي بمثابة دليل قاطع على دعم المصريين بالخارج للدولة المصرية مثمناً الحرص الكبير والمشاركة الواسعة من أبناء مصر بالخارج وإعلان تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسي.

ووجه البرلماني، التحية والتقدير لجميع سفراء مصر والبعث الدبلوماسية بالقنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم على جهودهم الناجحة في تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج على اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأكد أن المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصرى أصبحوا بمثابة سفراء للوطن بالخارج وقدموا الكثير من الدعم والمساندة للاقتصاد الوطنى ولبلدهم.

كما اعتبر النائب السيد شمس الدين، أن المشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج في هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء مصر بالخارج ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الانتخابات.

موجهاً كل التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم على رفع علم مصر وصور الرئيس السيسى خلال مشاركتهم فى هذه الانتخابات في هذا التوقيت المهم الذي تمر فية الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من اجل وطن آمن ومستقر.