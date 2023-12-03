فريد زهران: رصدنا بعض الخروقات الانتخابية بالخارج.. وفرصتي في الفوز مرتبطة بنسب المشاركة

كتب- حسن مرسي:

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، موضحًا أن حملته أصدرت بيانًا رصدت خلاله بعض الخروقات الانتخابية بالخارج والهيئة الوطنية تجاوبت معها بشكل طيب.



وأضاف زهران خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، مساء الأحد، أنه رغم مرور اليوم الثالث والأخير في عملية تصويت المصريين في الخارج؛ لا يمكن الجزم بنسب المشاركة وكونها مرتفعة من عدمه.

وتابع زهران: فرصتي في الفوز مرتبطة بنسب المشاركة، مشيرًا إلى أن الأوضاع القائمة في مصر الآن ليست محل رضا عام بل تشهد سخطاً بدرجات متفاوتة وبالتالي التصويت من أجل التغيير هو الأفضل والاكثر منطقية، مضيفًا: "لازم الناس تنزل وتشارك".

وأكد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الانتخابات تتم في توقيت به آلاف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفترة جمع التوكيلات الشعبية شابها تعسف وانتهاكات متعددة.