وكيل البرلمان ورئيس شباب المصريين بالخارج يتفقدان مقار الانتخابات بالإمارات

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كتب- نشأت علي:

تفقد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مقار لجان انتخابات المصريين بدبي، لحث المواطنين على التصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إنه حرص هو وكيل البرلمان على مقابلة أعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وذلك خلال تواجدهم بالقنصلية المصرية بدبي، مؤكدًا أن المصريين أبهروا العالم بإقبالهم الشديد على التصويت.

واوضح أنه غادر دولة الإمارات متوجها ظهر اليوم إلى دولة الكويت، والتقى أبناء الجالية المصرية، وأعضاء الاتحاد الذين بذلوا جهودا كبيرة في توعية المواطنين وحشدهم، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الكويت صوتت بأعداد كبيرة جدا الانتخابات.

وأشار إلى أن الجالية المصرية في الكويت ستكون الأكثر تصويتًا مشيدًا بجهود اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وأعضاء الاتحاد وقيادات الجالية بالكويت وهم المستشار عبدالناصر خليل وأحمد الروبي ومرقص سعد وعبد الحارث فهمي وهاني كمال في تكثيف جولاتهم علي تجمعات المصريين بالكويت للمشاركة في الانتخابات في أخر أيام تصويت المصريين بالخارج موجها الشكر لجميع قيادات الاتحاد والجاليات المصرية بالخارج.