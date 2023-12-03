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BBC

عضو الجالية المصرية بالإمارات: إقبال كثيف من السيدات والشباب في الانتخابات الرئاسية

02:12 م الأحد 03 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- إسلام لطفي:

قال محمد عبدالرازق، عضو الجالية المصرية في الإمارات، إن لجان الاقتراع في دبي شهدت إقبالًا كثيفًا من مختلف الفئات وخاصة الشيدات والشباب.

وأضاف خلال فيديو كونفراس مع غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أن صورة المشاركة في التصويت مشرفة، حيث ردد الناخبون "تحيا مصر".

ويجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية على مدار أيام ثلاثة الجمعة والسبت والأحد.

وخصصت وزارة الهجرة غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية على مدار ٣ أيام، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

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