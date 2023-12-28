حصاد 2023.. آثار مصرية تم استردادها بعد سرقتها

كتب- محمد شاكر:

شهد عام ٢٠٢٣ الذي يغادرنا بعد ساعات قليلة، الكثير من الأحداث والوقائع على مستوى الشأن الأثري.

وفيما يلي نستعرض أبرز الآثار التي تم استردادها خلال هذا العام.

• استرداد 6 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

• استرداد 4 قطع أثرية من دولة إيطاليا.

• قطعتين أثريتين من دولة فرنسا.

• قطعة أثرية واحدة من دولة سويسرا.

• 40 قطعة أثرية من دولة ألمانيا.

• عدد من القطع الأثرية التي تعود للحضارة المصرية القديمة من متحفي وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا.

كما تم ضبط (960) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.