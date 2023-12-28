إعلان

BBC

حصاد 2023.. آثار مصرية تم استردادها بعد سرقتها

11:45 م الخميس 28 ديسمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:
شهد عام ٢٠٢٣ الذي يغادرنا بعد ساعات قليلة، الكثير من الأحداث والوقائع على مستوى الشأن الأثري.
وفيما يلي نستعرض أبرز الآثار التي تم استردادها خلال هذا العام.

• استرداد 6 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.
• استرداد 4 قطع أثرية من دولة إيطاليا.
• قطعتين أثريتين من دولة فرنسا.
• قطعة أثرية واحدة من دولة سويسرا.
• 40 قطعة أثرية من دولة ألمانيا.
• عدد من القطع الأثرية التي تعود للحضارة المصرية القديمة من متحفي وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا.
كما تم ضبط (960) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

استرداد الآثار سرقة قطع أثرية الآثار المصرية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من الشبورة المائية
الثانوية الأزهرية 2024.. تعليمات مهمة أثناء تسجيل استمارات امتحانات الدور الأول
الاحتلال يكشف كيف قتل 3 من جنوده على يد زملائهم في غزة"فشلنا في مهمتنا"..
المركزي يعفي تحويلات إنستا باي والإنترنت البنكي من الرسوم في 2024رسميا..