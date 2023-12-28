وزير الري يتابع إجراءات صيانة الترع وتوزيع المياه استعدادا للموسم الصيفي

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه.

واستعرض "سويلم"، اليوم الخميس، ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال المرور على إدارات الري بالوجهين البحري والقبلي من قبل الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات التابعة لها لمتابعة إدارة وتوزيع المياه بالإدارات العامة للري على الطبيعة، وإعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري والتأكد من تطبيق المناوبات المقررة، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه في معهد بحوث الهيدروليكا، فضلا عن قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية من تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها.

كما تم تضمين العقود الجارية وأعمال التشغيل الذاتي للبوابات ذات الحاجة للصيانة الحرجة والتي تساهم بشكل كبير في إحكام التصرفات وحسم مشاكل إدارة وتوزيع المياه.

وشدد الدكتور "سويلم" على نهو تلك الصيانات في أسرع وقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي، كما تم استعراض الجهود المبذولة في مجال صيانة المعدات التابعة للصيانات الوقائية وورش الصيانة ورفع قدراتها الفنية والإدارية لإمكان تنفيذ المهام المنوطة بها.

ووجه وزير الري، بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة من خلال طرح عقود سنوية مركزية يتم تقسيمها على مستوى المحافظات المختلفة بهدف إتمام تلك الصيانات في أسرع وقت ودون أدنى تأخير.

وفي مجال حوكمة أعمال تطهيرات الترع لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، وجه الوزير بقيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات جميع عقود التطهيرات بالإدارات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك خلال شهر من تاريخه، مع قيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.

وشدد "سويلم" على ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية للري والإدارات العامة للري بالمحافظات بمدى التميز غير الاعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا للمعايير المحددة.