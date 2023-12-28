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غدا.. قصور الثقافة تحتفل بالعام الجديد على مسرح السامر

04:01 ص الخميس 28 ديسمبر 2023

مسرح السامر بالعجوزة

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كتب- محمد شاكر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء غد الجمعة، 29 ديسمبر، حفلا فنيا، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية، منها عرض فني لفرقة أغاني الشباب، بالإضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

كما يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.

مسرح السامر وزارة الثقافة العام الميلادي الجديد الهيئة العامة لقصور الثقافة

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