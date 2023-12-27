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اليوم.. الورشة وأعمال خالد الذكر بمعهد الموسيقى

01:00 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2023

سيد درويش

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كتب- محمد شاكر

يقام بالتعاون مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة احتفاليه فنية يشهدها الفنان محمد سيد درويش، حفيد خالد الذكر.

وتحيي الاحتفالية فرقة الورشة بقيادة الفنان حسن الجريتلى وتضم مجموعة من أهم أعمال خالد الذكر التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية.

وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذلك استمرارا لفعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش.

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فرقة الورشة أعمال خالد الذكر محمد سيد درويش حفيد خالد الذكر أهم أعمال خالد الذكر مسرح معهد الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية مئوية الموسيقار سيد درويش

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