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BBC

وزير التموين: عرض اتفاقية توريد القمح من شركة إماراتية على مجلس النواب الأسبوع المقبل

02:29 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد سامي وأ ش أ:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض اتفاقية وقعتها مصر مع شركة الظاهرة الإماراتية في أغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح المصيلحي -في تصريح اليوم الثلاثاء- أنه سيتم بعد ذلك عرض الاتفاقية على اللجنة العامة، وذلك لإقرارها والبت فيها، متوقعا البت فيها خلال أسبوعين ثم إرسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية.

علي المصيلحي وزير التموين مجلس النواب شركة الظاهرة الإماراتية

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