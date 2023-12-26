وزير التموين: عرض اتفاقية توريد القمح من شركة إماراتية على مجلس النواب الأسبوع المقبل

كتب- محمد سامي وأ ش أ:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض اتفاقية وقعتها مصر مع شركة الظاهرة الإماراتية في أغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح المصيلحي -في تصريح اليوم الثلاثاء- أنه سيتم بعد ذلك عرض الاتفاقية على اللجنة العامة، وذلك لإقرارها والبت فيها، متوقعا البت فيها خلال أسبوعين ثم إرسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية.