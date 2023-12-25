الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة القادمة منها 15 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 21 مسجدا يوم الجمعة المقبل منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من يناير الماضي حتى الآن 438 مسجدًا منها 337 مسجدا جديدا أو إحلالًا وتجديدًا، و101 مسجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2023، 11460 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و654 مليون جنيه.