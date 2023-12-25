ما الفئات التي يحظر لها الحج هذا العام والتطعيمات المطلوبة؟

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الفئات التي يُحظر عليها الحج لهذا العام، في خضم بحث الوزارة للضوابط والإجراءات الوقائية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى.

وتشمل تلك الفئات التي حددها قطاع الطب الوقائي لهذا العام وأرسله لمديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية:

* مرضى الفشل الكلوي ممكن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

* حالات السمنة المفرطة المرضية

* مرضى تليف الرئة

* الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام"

* السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

* الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة

وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على عدد من التطعيمات الضرورية لهذا العام، والتي تشمل:

* تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

* التوصية بالتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

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