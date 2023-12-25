رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأعضاء بالعام الجديد واحتفالات الأقباط

كتب- نشأت علي:

حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على توجيه التهنئة لأعضاء المجلس، بمناسبة العام الجديد واحتفالات أقباط مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الإثنين، لمناقشة طلبين مناقشة حول ملف الثروة السمكية.

وقال عبد الوهاب عبد الرازق،: ونحن نودع عاماً ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق.

وقد بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، ونحن جميعاً نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يُسعد أبناءها بما فيها من نعم ، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى تبلغ غايتها ، وكل عام وحضراتكم بخير.