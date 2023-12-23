وزير الأوقاف: 64 دولة تشارك في المسابقة العالمية للقرآن بمركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة أقامت ثلاثين مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، فضلًا عن إنشاء واعتماد أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثمانين مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه خلال عام 2023 الجاري، عقدت الوزارة أكثر من مئتين وتسعة عشر ألف مقرأة للقرآن الكريم، وأكثر من مئة ألف حلقة تحفيظ، وأكثر من ستة آلاف حلقة تحفيظ عن بُعد، وأطلقت برنامج ختم القرآن الكريم تلاوة في أكثر من خمسمئة وسبعين مسجدًا، وأعلنت عن مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم في أكثر من خمسة آلاف مسجد، وسيتم تنفيذها في عطلة نصف العام.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المسابقة العالمية للقرآن تضم ستة فروع؛ على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم؛ مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وله ثلاث جوائز، قيمتها مليون وسبعمئة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وثلاثمئة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثالث: للناشئة تحت سن اثني عشر عامًا: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون ومئة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم، مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة؛ للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وله جائزتان، قيمتهما سبعمئة ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون وخمسمئة ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية؛ حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة متقني الحفظ عن ثلاثة أفراد، وله أربع جوائز؛ قيمتها مليون وأربعمئة ألف جنيه.

وشدد جمعة على أن هذه المسابقة لم تعنى بحفظ القرآن وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة، وبلغ إجمالي المشاركين في هذه المسابقة أكثر من مئة متسابق من أربع وستين دولة، مع محكمين من تسع دول.

وأشار الوزير إلى أنه عقب جلسة الافتتاح ستكون هناك جولة في دار القرآن الكريم وأداء صلاة الظهر بمسجد مصر؛ تبدأ الجلسة الأولى من المسابقة عقب صلاة الظهر.

وقال وزير الأوقاف: "أدعو اللهَ العلي العظيم أن يوفقنا لخدمة القرآن وأهل القرآن، وأن يكتب لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن يحفظ مصر وأهلها وبلاد الحاضرين جميعًا من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، وأن يجعله شفيعًا وشاهدًا لنا يوم أن نلقى الله (عز وجل)".