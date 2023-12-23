لأول مرة.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت المسابقة العالمية الـ٣٠ للقرآن الكريم، صباح اليوم السبت، للمرة الأولى في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الفاعليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

ويحضر فاعليات المسابقة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

ويشارك في المسابقة ١٠٠ متسابق من ٦٤ دولة حول العالم، وتختتم فاعلياتها الأربعاء المقبل.