"المحطات المائية للكهرباء" تعلن فوز "سيمنس" بمشروع تأهيل 3 محطات

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومقرها أسوان، عن اختيار شركة "سيمنس للطاقة" لتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل محولات القدرة بعدد 3 محطات من محطـات توليد الكهرباء التابعة لها.

وتشمل هذه المحطات: محطة كهرباء السد العالي ومحطة كهرباء أسوان (1)، ومحطة كهرباء أسوان (2)، حيث أن تلك المحولات قد دخلت الخدمة خلال الفترة من 1960-1986 ومن المقرر أن يتم مد العمر الافتراضي لتلك المحولات بعد الإحلال والتأهيل بما لايقل عن 40-50 عامًا أخرى بالإضافة إلى ضخ كمية طاقة كهربائية إضافية للشبكة الموحدة بحوالي 300 ميجاوات زيادة على القدرة المتاحة منها حاليًا.

جدير بالذكر أن الطاقة المولدة من محطات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تعمل على استقرار الأحمال والجهد والتردد للمنطقة لخدمة قطاع كبير من محافظة أسوان التي يسكنها ما لا يقل عن 1.6 مليون نسمة وكذلك العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة حيث تبلغ القدرة الأسمية للطاقة المولدة من محطات الشركة ٢٨٣٢ ميجاوات ويتم ضخها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة لمصر وتمثل طاقة نظيفة منخفضة التكاليف وتساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية ولا ينتج عنها أي ملوثات تضر بالبيئة.

كما تساعد على ترسيخ مبدأ خليط الطاقة أو الطاقة "الهجين" الذي يسهم بدوره من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للطاقة الكهربية.

ويشمل العقد المبرم مع "سيمنس" بالإضافة إلى الإحلال والتركيبات والاختبارات والتشغيل أن تقوم "سيمنس" بتدريب المهندسين والفنيين بشركة المحطات المائية على النظم الحديثة المستخدمة في المشروع.

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