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BBC

الحرارة 4 درجات.. "الأرصاد" تحدد أكثر المناطق برودة اليوم

04:00 ص الخميس 21 ديسمبر 2023
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    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 8 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين، قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 8 درجات مئوية.

وجاءت محافظة أسيوط ثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ9 درجات مئوية، ثم محافظة المنيا ومدينة سيوة بـ10 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أكثر المناطق برودة اليوم أمطار رياح شبورة غيوم انخفاض درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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