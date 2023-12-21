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أمين الفتوى: يجوز للرجل أخذ ذهب زوجته في هذه الحالة - فيديو

06:01 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

الدكتور محمود شلبي

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كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة، تقول إن زوجها حصل على ذهبها غصبًا عنها، ولا يريد أن يرده لها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء:، إن الأصل فى هذه المسائل أن يكون هناك رضى بين الطرفين، فلو أخذ غصبًا عنها فيجب على الزوج رد الذهب بعدد الجرامات المكتوبة بين الطرفين".

وتابع شلبي: "لو حدث نزاع عليهم الذهاب إلي دار الإفتاء للفصل بينهما، ففي الأساس الذهب ملك للزوجة ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بالتراضى منها عن طيب نفس، وغير هذا يعتبر بهتانًا وظلمًا".

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس الذهب

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