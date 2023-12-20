رئيس "برلمانية التجمع": المجتمع الدولي تخاذل في حل أزمة سد النهضة

كتب - سامح سيد

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن إثيوبيا ليست راغبة أن الوصول إلى حل قانوني عادل لجميع الأطراف في أزمة سد النهضة.

وأوضح مغاوري في تصريحات لمصراوي، أن "إثيوبيا ماطلت وسوفت من أجل عدم الوصول لاتفاق مستغلة في ذلك الرغبة المصرية الإيجابية التي دائما ما كانت تسعى لوجود اتفاق عادل يضمن حقوق مصر المائية ولا يهدر حق إثيوبيا في التنمية".

وأشار إلى أن إثيوبيا استغلت عدم استقرار السودان وجعلت الأمر ثنائياً بينها وبين مصر، على الرغم أن السودان دولة يصيبها الضرر من جراء عدم الوصول لاتفاق قانوني عادل، وصدرت إثيوبيا أن المشهد مشكلة ثنائية، لكن في حقيقة الأمر فالسودان طرف أصيل في هذه الأزمة.

وانتقد "مغاوري" تخاذل المجتمع الدولي في هذه الأزمة، بعدم عدم التشدد في مطالبة إثيوبيا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل مع دولتي المصب، متابعًا: "الموقف صعب ويحتاج إلى وجود تصور واضح للتعامل أمام تعنت إثيوبيا".

ماذا حدث؟

* أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

* خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.

* قال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

* أضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .

* أشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".

* في فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ"التعنت المستمر".

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