ندوة بقومي المرأة: المرأة المصرية العنصر القوي لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت النائبة سناء السعيد مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث للوطن، والعنصر الفاعل والقوى في كافة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، مشيدة بالمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية فى ظل الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة" المرأة المصرية وتحديات العنف والاقصاء داخل المجتمعات المحلية"، التي تنظمها لجنتي المشاركة السياسية المحافظات بالمجلس، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى".

شهد فعاليات الندوة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والدكتورة سهام جبريل عضوتا المجلس، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، والدكتورة اقبال السمالوطي عضو لجنة التعليم بالمجلس، وكتلة شباب وسيدات قد التحدى وسحر الحياة ، وطالبات مدرسة سان جوزيف والراهبات، الى جانب عضوات وأعضاء اللجنتين.

وأشارت إلى أن العنف يترك أثرا سلبياً بداخل المرأة والفتاة، لافتة إلى ـشكال العنف المختلفة ومن بينها ختان الإناث التى تعد جريمة في حق المرأة والفتاة، مما يحتاج إلى تغيير الثقافة المجتمعية تجاه دور ومكانة المرأة، ونشر الوعى بطرق التصدى للانتهاكات ضد المرأة، مستعرضة قوانين تجريم ختان الإناث وحرمان المرأة من الميراث.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهام جبريل مقررة لجنة المحافظات بالمجلس اهتمام المجلس البالغ بدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة وداخل المجتمع المحلي، موضحة أن المجلس يعمل ضمن اطار استراتيجي يأتي في مقدمتها استراتيجية تمكين المرأة 2030، وقد ساهم المجلس في وضع سياسات عديدة من اجل تمكين المرأة ودعمها لتولى المناصب القيادية ايمانا بخبراتها وكفاءتها، فالمرأة هى شريك أساسي فى بناء المجتمعات المحلية.

واستعرضت النائبة مايسة عطوة الفرص والتحديات التى تواجه المرأة في المجال السياسي فيما القت الدكتورة هند الهلالي أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم الضوء على دور وحدات العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية.