للتعاون علميًّا وبحثيًّا.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين "التعليم" و"اليونسكو"

كتب- أحمد السعداوي:

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

جاء ذلك خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي توقيع البرتوكول انطلاقًا من حرص مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على تعزيز التعاون الإقليمي وتطويره في المجالات العلمية والبحثية، ورغبة في الشراكة وتبادل الخبرات التربوية مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وسعى المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو لتطوير مشروع شراكة وتعاون مع الوزارة.

ويهدف البرتوكول، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين من خلال التعاون في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث، وتبادل الخبرات في عدة مجالات؛ وهي بناء القدرات إداريًّا وفنيًّا، والتعاون في البرامج التطويرية والخدمات والاستشارات الفنية، والأبحاث والدراسات، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المختلفة وتحديثها دوريًّا.

جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).