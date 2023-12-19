كيلو البصل بـ17 جنيهًا| طرح محصول الموسم الجديد.. ونقيب الفلاحين يكشف مفاجأة

كتب- مصراوي:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر طن البصل "المخرطة" للموسم الجديد (الذي تم طرحه حاليًّا) يتراوح بين 9000 جنيه و13000 جنيه في سوق العبور (للجملة)، وسعره في الأسواق للمستهلك يتراوح بين 17 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلوجرام الواحد .

وأضاف أبو صدام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن سعر طن البصل المتبقي من الموسم الماضي، وهو من نوع "الفتيلة"، يبلغ 28 ألف جنيه (جملة)، ويتراوح سعر الكيلوجرام من البصل في الأسواق للمستهلك بين 30 و35 جنيهًا.

وأكد نقيب الفلاحين أن أسعار البصل ستنخفض في شهر فبراير المقبل في الأسواق؛ لتتراجع مرة أخرى إلى طبيعتها؛ بعد إنتاج العروة الثانية من المحصول الحالي؛ والتي تبدأ بدايةً من شهر فبراير حتى أبريل المقبل .

وكشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن أسعار كيلو البصل للعروة الجديدة في الأسواق تتراوح بين 17 جنيهًا و20 جنيهًا للمستهلك، متوقعًا تراجعًا كبيرًا في أسعار البصل خلال شهر فبراير؛ مع بدء إنتاج العروة الثانية، والتي تزرع في الوجه البحري، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، أسهم بشدة في ضبط الأسعار في الأسواق .

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التجار هم مَن يقومون بتخزين البصل لا المزارعون، وأنه ليست لدينا أزمة في الإنتاج؛ حيث إن مصر من أفضل 5 دول في العالم في إنتاج البصل، والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي، ولدينا فائض كبير أيضًا للتصدير.

وأضافت المصادر أن مساحة زراعة البصل هذا العام لم تنخفض كثيرًا عن الأعوام السابقة؛ وبالتالي نفس كمية الإنتاج، تقريبًا، متقاربة وليس فيها عجز كبير يتسبب في هذه الزيادة غير المبررة في سعر البصل، وأن الصادرات ليست السبب في ارتفاع الأسعار؛ لأن صادراتنا هذا العام أقل بمئة ألف طن عن العام الماضي؛ نتيجة قرار الحكومة في سبتمبر الماضي، وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى، فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط، في حين تجاوزت الـ500 ألف طن العام الماضي 2022.