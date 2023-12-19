إعلان

BBC

غدا.. "مدبولي" يشهد توقيع صفقة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ويعقد مؤتمرًا صحفيًا

12:08 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء 20 ديسمبر، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

ويعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

وكانت الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق، معلنة أنها تستهدف طرح 32 شركة ضمن البرنامج.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، تخارج الكومة بشكل كلي أو جزئي من الأصول المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% من الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات مقبلة.

اقرأ أيضًا

جنون البصل.. الزراعة تلاحق كبار التجار وتطبق قانون الممارسات الاحتكارية

أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الحكومة تنفي ذبح سلالات دواجن نادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف

الإسكان تنظم احتفالية للانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمجمع أبراج "داون تاون" بالعلمين الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج الطروحات الحكومية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لهذه الفئات.. الأوقاف تطلق مسابقة "المتحدث الفصيح" بجوائز تصل لمليون جنيه

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد إعلان فوزه.. السيسي يستقبل منافسيه في الانتخابات الرئاسية - صور
حرب البصل.. مصادرة 75 طنا احتكرها أحد التجار في الفيوم
جوجل تقرر التوقف عن مراقبة تحركات مواقع المستخدمين
بسبب إجازة 7 يناير.. تعديل جداول امتحانات النقل بالفصل الدراسي الأول
عمرو سلامة يكشف مواعيد عرض فيلم "60 جنيه" ضمن مهرجان الجونة السينمائي
الحكومة تنفي ذبح سلالات دواجن نادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف