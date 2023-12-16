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BBC

أسامة الأزهري يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتعيينه أميراً للكويت

09:24 م السبت 16 ديسمبر 2023

الدكتور أسامة الأزهري

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كتب- إسلام لطفي:
هنأ فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الازهر الشريف ولى العهد الكويتي الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، أميرا للبلاد، خلفا للشيخ نواف رحمه الله .

ودعا الأزهري في بيان له بالمغفرة للأمير الراحل الشيخ نواف، والتوفيق للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لكل ما فيه الخير لصالح الكويت ومزيد من الجهود الخيرة السخية فى ربوع الوطن العربى.

وتوجه الأزهري لولى عهد دولة الكويت ولعائلة آل الصباح قاطبة والشعب الكويتى بأحر التعازى وخالص الدعوات للأمير الجديد بالتوفيق.

أسامة الأزهري أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر

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