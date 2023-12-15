"الزراعة" تكشف حقيقة ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة لعدم توافر الأعلاف

كتب- أحمد مسعد:

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما روَّجه البعض عن ذبح مركز البحوث الزراعية، بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.

وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، في بيان له، أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن، حيث يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد حيث يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وإنتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية

وأكد أنه يتم توفير كل وسائل الرعاية للقطعان من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة وأن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض.

وأشار إلى أن المعهد لا يذبح السلالات نهائيا، لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج كما أن ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة بالإضافة إلى أن المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.