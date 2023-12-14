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BBC

الحرارة 5 درجات.. "الأرصاد" تكشف أكثر المدن برودة في مصر اليوم الخميس

06:00 ص الخميس 14 ديسمبر 2023
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    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة الصغري لأكثر المدن برودة بطقس اليوم الخميس.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر الأماكن برودة اليوم الخميس بـ 5 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المدن برودة بـ 8 درجات مئوية.

وجاء بعدهم، مدينة سيوة ومحافظة أسيوط كثالث أكثر الأماكن برودة ليوم الخميس، ثم محافظة بني سويف والمنيا ومدينة السلوم بـ 10 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الخميس يسودها طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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