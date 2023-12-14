خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم يؤدى إلى خفض قيمة الجنية أمام الدولار

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى: إن ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى تغيير قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الأربعاء، أن أى تغيير فى أسعار الفائدة يكون له تداعيات على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدى إلى خفض قيمة الجنية أمام الدولار.

وجاء ذلك بعد قرار البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند ٥،٥%، فى آخر اجتماعات 2023، بالإضافى إلى توقع بنك مورجان ستانلى انخفاض العملة المصرية والدولار سيصبح 39 جنيهًا يناير ٢٠٢٤.

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