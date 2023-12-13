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صرف السكر الحر على بطاقات التموين.. مواعيد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية

01:10 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

كميات من السكر- أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لطرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام.

يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقات التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلوجرام سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وتسدد نقدًا، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام .

وتفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين فروعها يوميًّا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، وتوفر كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنةً بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، كما توفر وزارة التموين منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ.

السكر وزارة التموين بطاقات التموين سعر السكر

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