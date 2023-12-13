مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة، اليوم بالعاصمة الإدارية، ومن المنتظر أن يصدر المجلس عدد من القرارات.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، تولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدثا رسميا باسم مجلس الوزراء، خلفا لزميله بوزارة الخارجية المستشار سامح الخشن، الذي عاد لوزارته لتولي مهام جديدة.



والتحق المستشار محمد الحمصاني بالعمل بوزارة الخارجية عام ٢٠٠٥، وعمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزامبيا ونيوزيلندا، كما عمل بمقر ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة بإدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وإدارة إسرائيل، ومكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علماً بأن آخر منصب تولاه بوزارة الخارجية هو مدير شئون جامعة الدول العربية.