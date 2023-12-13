الطقس الآن.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الهيئة، أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى ١٧ درجة مئوية .

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يوجد اليوم، الأربعاء، أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة بنسبة حدوث (70% تقريبا).

وتابعت: "كما يوجد أمطار متوسط بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) الى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة".