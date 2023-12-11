طقس الساعات المقبل.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

مايا مرسي تشيد بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي في اليوم الأول



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الاثنين، حيث يوجد أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: