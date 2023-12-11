سيول وأمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

بالفيديو.. الأرصاد تحذر المواطنين من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

طقس الساعات المقبل.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 11 ديسمبر 2023 إلى السبت 16 ديسمبر 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

الإثنين 11 ديسمبر 2023

-طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

- أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (60 % تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث (50:40 % تقريبا).

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

- أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة أحيانا بنسبة حدوث (70 % تقريبا).

الأربعاء 13 ديسمبر 2023

-أمطار على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (40:30 % تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الخميس 14 ديسمبر الى السبت 16 ديسمبر 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.