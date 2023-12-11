بالفيديو.. الأرصاد تحذر المواطنين من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

مايا مرسي تشيد بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي في اليوم الأول

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس الإثنين، حيث يكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة وتصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



