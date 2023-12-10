أمطار وسيول.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وتابعت هيئة الأرصاد: " أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: