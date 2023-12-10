وزير التعليم يكرِّم طالبَين حصلا على المركز الثالث عالميًّا بمسابقة "ucmas" الدولية -صور

كتب- أحمد السعداوي:

كرَّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبَين يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج، التابعة لمجموعة 30 يونيو؛ لحصولهما على المركز الثالث عالميًّا في مسابقة "ucmas" الدولية؛ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وهنَّأ الوزير الطالبَين المتفوقَين، متمنيًا لهما التوفيق في دراستهما، ومواصلة تفوقهما، وأن يسهما في إحداث التطور والرقي المنشود من خلال ما تعلماه واكتسباه من مهارات التفكير والإبداع.

ووجه الوزير بإعفاء الطالبَين من المصروفات الدراسية، تكريمًا لهما على تفوقهما، وأهدى الوزير الطالبَين درع الوزارة، تحفيزًا لهما على مواصلة التفوق العلمي، وكي يكونا قدوة لزملائهما في المراحل التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة على مستوى العالم في دولة ماليزيا.

جاء ذلك بحضور هشام جعفر مدير مجموعة مدارس 30 يونيو، وعمرو شلتوت مدير مدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج.