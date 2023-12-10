نائب رئيس مستقبل وطن: ملحمة مصرية في أول أيام الانتخابات

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري يقوم بعمل ملحمة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في حب الوطن، وذلك بعد تقديمه صورة تثبت حقيقة الشعب المصري الواعي الذي يبهر العالم ومدى إصراره لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لـ"مصراوي"، أن الشعب المصري قام بإرسال رسالة للعالم بشخصية المصري التي لا تقبل المزايدة عليه وأنه سوف يظل واقفًا خلف القيادة السياسية ودولته.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الإقبال من المواطنين يعد كبيرا على مستوى الجمهورية وهو ما رصدته غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بجميع المحافظات الممتدة على مستوى الجمهورية.

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