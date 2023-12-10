النائب أحمد عبدالجواد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

إقبال كبير من المواطنين على للمشاركة في الانتخابات بلجان حدائق القبة..

قيادات الطيران المدني تشارك في الانتخابات الرئاسية في لجان مطار القاهرة

كتب وتصوير: محمود عبدالرحمن:

أدلي النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عبدالجواد، أن الشعب المصري يقوم بملحمة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في حب الوطن، وذلك بعد تقديمه صورة تثبت حقيقة الشعب المصري الواعي الذي يبهر العالم ومدى إصراره لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

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