نشرة منتصف الليل| استعدادات حكومية للانتخابات الرئاسية.. وتفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها، حث وزير العمل ملايين العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات، والدفع بـ 1700 سيارة إسعاف بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

وزير العمل يحث ملايين العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات، بتشكيل غرف عمليات؛ لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها في الداخل غدًا الأحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: الدفع بـ 1700 سيارة إسعاف بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، استعدادات الوزارة لتأمين العملية الانتخابية من الناحية الصحية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال فترة الانتخابات الرئاسية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال فترة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، حيث ينطلق ماراثون الانتخابات بالداخل خلال الفترة من يوم غد الأحد 10 ديسمبر 2023 إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصحة يوجه بتيسير مشاركة العاملين بالقطاع الصحي في الانتخابات الرئاسية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير مشاركة العاملين بالقطاع الطبي في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأزهر يرحب بإصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف

رحِّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الهجرة تكشف لـ"مصراوي" سبب الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضا..

بـ 3 خطوات.. كيف يمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟

وزير العمل يحث ملايين العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات