جولات خارجية.. جهود وزيرة الهجرة للترويج للاستثمار في مصر



كتب- إسلام لطفي:

نشرت وزارة الهجرة، حصاد الجولات الخارجية للسفير سها جندي وزيرة الهجرة فيما يتعلق بالترويج للاستثمار في مصر.

وتضمن الحصاد:

1- خلال زيارتها إلى السعودية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة المصرية من محفزات استثمارية متميزة التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجالية المصرية بالعاصمة السعودية في الرياض، ومن بينهم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسعودية، حيث تحدثت سيادتها إليهم عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمصريين بالخارج، واستعراض مشاريع الدولة الرابحة المتاحة للمستثمرين، وقالت إن الحكومة وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات لزيادة دور القطاع الخاص، موضحة أن أي مصري بالخارج لديه الرغبة والقدرة على الاستثمار بمشروع؛ فإن السوق المصري هو أفضل الأسواق الاستثمارية.

2- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء موسعًا في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة.

وقد أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لأبناء مصر الغالية الحاضرين لبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار، وإجراء الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين، مضيفة أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم، والانتهاء من إجراءات إنشاء الشركات ومنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب الاستثمار.

3- خلال زيارتها إلى دبي بدولة الإمارات، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاءً موسعًا مع مجموعة متميزة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، وممثلي بعض البنوك المصرية، حيث أشارت سيادتها إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار، فقد تم رصد حزمة من المحفزات للمستثمرين وكذلك حزمة من الإعفاءات الضريبية، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة عن وضع مصر الاقتصادي أو مقارنته بوضع اقتصادي سلبي لأي دولة أخرى لأن التجربة المصرية مختلفة تمامًا.

4- في ضوء زيارتها الأخيرة إلى روما وميلانو بإيطاليا ضمن حملة "شارك بصوتك"، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عددًا من اقطاب ورموز الجالية المصرية في المدينتين ومن بينهم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، حيث استعرضت سيادتها أبرز المحفزات الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمصريين بالخارج، واستعراض مشاريع الدولة الرابحة المتاحة للمستثمرين، وإجراء الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين، علاوة على إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لتقدم تيسيرات لهم، والانتهاء سريعا من إجراءات إنشاء الشركات ومنحهم تيسيرات مختلفة.



5- في إطار جولتها الأخيرة في فرنسا ضمن حملة "شارك بصوتك"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين في باريس للترويج للاستثمار في مصر. وقد ركزت سيادتها في حديثها معهم على الكثير من المحفزات التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، مشيرة إلى أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية.



6- خلال زيارتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، للمرة الأولى بجولة تفقدية لمدرسة نجيب محفوظ المصرية في ميلانو، وجاءت هذه الجولة بمثابة افتتاح رسمي للمدرسة، وقالت الوزيرة: "إنني فخورة بأن أكون أول مسئول مصري يزور هذه المدرسة، التي تعد صرحًا عظيمًا ونموذجًا يحتذى به في الخارج، ونرغب في افتتاح المزيد على غرارها حول العالم"، مضيفة أن مدرسة نجيب محفوظ هي أول مدرسة مصرية معتمدة في أوروبا (إيطاليا)، وقد تأسست عام ٢٠٠٥ ونالت التصريح الرسمي عام ٢٠٠٦، ثم تم الاعتراف بها من وزارتي التربية والتعليم الإيطالية والمصرية كأول مدرسة من نوعها في أوروبا.



7- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى الطالبة المصرية سارة أنور الشامي، المقيمة في ميلانو بإيطاليا، واللاعبة في فريق نادي AC milan الإيطالي، ونجحت في أن تكون كابتن الفريق، حيث قالت الوزيرة: "فخورة بكل بناتنا اللي سايبين بصمة حقيقية، سواء كان في الموسيقى أو الثقافة أو الرياضة أو العلوم أو غيرها.. وهنفضل نقول ونكرر إن مصر تقدر بأولادها تحقق إنجازات في كل المجالات".



8- خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة د. مصطفى مدبولي، قدّمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نبذة عن نتائج زيارتها الأخيرة إلى عدد من دول العالم؛ بهدف تشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المهم للانتخابات الرئاسية. وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه قد كان هناك تنسيق واسع مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئة الوطنية للانتخابات؛ بهدف التيسير على المصريين في الخارج لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم، كما وجهت سيادتها الشكر لجميع المصريين الذين ضربوا مثلًا رائعًا في المشاركة المتميزة.



9- استقبل ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي - المسئول عن ملف الهجرة في الحكومة الإيطالية- السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء المركز المصري الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الايطالي والأوروبي، وذلك ضمن زيارة سيادتها إلى العاصمة الإيطالية روما.

وقد اتفق الوزيران على تشكيل فريق من الجانبين للعمل فورًا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا لمدة زمنية محددة والانتهاء من كافة تفاصيل المشروع، مؤكدين أن مصر وإيطاليا يجمعهما تاريخ قوي من العمل المشترك، وسيعملان على أن يجمعهما مستقبل أقوى لصالح الشعبين والبلدين.



10- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيا مع صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا، حيث نجحت وزارة الهجرة في إزالة كافة المعوقات التي عرقلت تسجيل مشروعه في مصر، وذلك بعد تدخل السفيرة سها جندي وتواصلها مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لتذليل أية عقبات واجهت السيد ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه قبل تدخل الوزيرة، والمشروع عبارة عن مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات بالتعاون مع شركاء فرنسيين، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وسيتخصص في مجال إعادة تصنيع الهواتف الذكية لاستخدامها مرة أخرى.



11- شارك حمدي عثمان، رجل الأعمال المصري في الإمارات، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سوليت إير" القابضة للشحن السريع واللوجستيات، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة والتي تحمل العنوان: "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.. لماذا نستثمر في مصر؟"، حيث أوضح عثمان أن مصر تعتبر المفتاح والبوابة الكبيرة للقارة الإفريقية بما تمثله من موقع استراتيجي، وكذلك علاقات متميزة مع العديد من الأشقاء هناك، مؤكدا أن مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية على خارطة الاستثمار، كما ينظر إليها العالم باعتبار موقعها وما تمتاز به من ثروات بجانب العلاقات المتميزة مع الجميع، وذلك سيلعب دورا كبيرا في الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة.



12- في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والثقافة، تم تجديد الدعوة لأبناء المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير"، والتي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وكانت قد انطلقت بدءً من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023. وتنقسم جائزة "المبدع الصغير" إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.



13- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للمصرية مريم طاحون، لحصولها على المركز الثاني والدرع الفضي في المسابقة الدولية للموسيقى في العاصمة النمساوية فيينا، وقالت سيادتها: "ده مش أول إنجاز فقد حصلت مريم على جوائز عديدة آخرها العام الماضي، حيث حققت المركز الأول في مسابقة (بريما لا موزيكا) في الغناء على مستوى النمسا، وقبلها المركز الأول في مسابقة موسكو الدولية للعزف على البيانو.

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